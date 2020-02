“Non credo ai miei occhi”: quante volte abbiamo usato questo modo di dire, sempre consapevoli che quello che vedevamo corrispondesse effettivamente alla realtà? Oggi, invece, faremmo davvero meglio a non credere a ciò che vediamo: il confine tra realtà tangibile e mondo virtuale è sempre più labile.

Chiunque abbia raggiunto la maggiore età negli anni ’90 non immaginava che, nel giro di qualche anno, moltissimi bambini e bambine avrebbero cominciato ad andare in giro con un telefono in tasca capace di svolgere più compiti rispetto ai computer che mandarono i primi astronauti sulla luna. Certamente quei ragazzini che ascoltavano il grunge proveniente da Seattle consideravano la realtà aumentata niente più che fantascienza.

Eppure, nel 21° secolo, eccola qua: la realtà aumentata è fra noi. Tra Pokémon GO-mania e filtri Instagram, sembrano esserci tutte le avvisaglie di una rivoluzione agli albori. Nel 2020 e negli anni successivi la realtà aumentata si inoltrerà sempre più nella nostra quotidianità e penetrerà sempre più in profondità nei vari mercati (non solo in quelli relativi al gioco d’azzardo e all’intrattenimento, dove va già forte). Scopriamo insieme le tendenze in arrivo.

1. Shopping online 2.0 con l’AR

Quello dello shopping online è il primo settore in cui entra in gioco la realtà aumentata: senza lasciare il divano, potete vedere come vi sta una giacca o farvi un’idea di come un tavolino si integrerebbe con il resto dei mobili del vostro salotto.

Tutto questo è possibile con le nuove app AR di Asos e IKEA. Virtual Catwalk è lo strumento in realtà aumentata che va a integrare l’app di Asos, che è stata concepita per metterti in tasca più di 850 brand. Con essa potete selezionare un articolo, sceglierne il design e provare il modello. L’app IKEA Place, invece, viene costantemente aggiornata con mobili nuovi e, tramite la sola fotocamera del tuo smartphone, potete vederli affiancati ai mobili di casa vostra, rispettando le varie proporzioni, per pianificare un rinnovamento dell’arredamento.

Anche le “reali” visite ai negozi possono trarre vantaggio dalla tecnologia della realtà aumentata: mentre si è a fare la spesa, è possibile visualizzare l’interno del tuo frigorifero per verificare i prodotti finiti o in esaurimento. Esistono anche app che aiutano ad esplorare i supermercati per permettere di fare acquisti tenendo presenti le proprie preferenze ed esigenze alimentari.

2. AR + gioco online: il binomio perfetto

Torniamo all’esempio di Pokémon GO: quello del gaming è un settore in grado di sfruttare al meglio le potenzialità della realtà aumentata. Altri titoli interessanti in AR scaricabili sul tuo smartphone sono The Walking Dead: Our World, Brickscape, Kings of Pool, disponibili per Android, iOS o entrambi.

Non c’è livello raggiunto dai videogiochi che i casinò non raggiungano a loro volta: forse avete già sentito parlare dei casinò online con giochi dal vivo, che offrono un ottimo compromesso fra il gioco d’azzardo online tradizionale e l’esperienza dal vivo. Le sessioni di gioco si tengono in tempo reale, con croupier in carne ed ossa che operano in uno studio fisico. Per ora, questo tipo di giochi è disponibile solo come normale streaming online su PC o smartphone, ma presto potrebbe trasformarsi in una travolgente esperienza in AR, con cui sarà possibile trasformare il proprio salotto di casa in una lussuosa sala da gioco.

3. Una nuova alba per il turismo

Il turismo è un altro settore in cui la realtà aumentata può modificare significativamente il modo in cui facciamo esperienza del mondo.

Il vostro smartphone può farvi da guida per visitare i luoghi chiave di una città poco conosciuta, darvi informazioni extra sulle attrazioni principali più famose e indicarvi il pasto preferito dai frequentatori di un determinato ristorante mentre vi passate davanti.

Sono già disponibili alcune app di viaggio che sfruttano la tecnologia AR, ad esempio TabUI e MyWoWo. Charta Roma è un’app di questo tipo interamente dedicata alla capitale e Smartify è una chicca per gli amanti del turismo museale. Insomma: molto, molto più di Google Maps!

4. Una nuova frontiera dell’istruzione

La tecnologia AR offre innumerevoli possibilità anche per quanto riguarda istruzione e formazione: gli aspiranti piloti e pilote possono vivere delle realistiche simulazioni di volo da terra; gli studenti e le studentesse di medicina possono studiare l’anatomia umana come mai prima d’ora; storici e le storiche in erba possono letteralmente immergersi nel passato.

L’esempio più semplice di realtà aumentata applicata all’istruzione è stato introdotto da Google. Oggi è possibile infatti cercare informazioni sugli animali selvatici e incontrarne uno, in dimensioni reali, a pochi metri da voi: se avete uno smartphone Android ARCore, aprite il browser Google Chrome e digitate “ippopotamo”, “leone”, “elefante” o qualunque altro animale vogliate vedere; poi fate clic sul suggerimento di incontrare l’animale da vicino, e ve lo vedrete davanti in dimensioni reali.

Insomma, la realtà aumentata sta cominciando a diffondersi ovunque: possiamo aspettarci di aggiungere nuovi “strati” di realtà a qualunque luogo e situazione in cui ci troviamo. Sapevate, ad esempio, che il 61% degli utenti del commercio online preferiscono acquistare da negozi che offrono anteprime dei prodotti in AR, e che il 63% ritiene che la realtà aumentata sia un valore aggiunto all’esperienza di shopping nel complesso?

E questi, appunto, sono dati relativi a un solo settore. È facile immaginare che, in un futuro non lontano, i ragazzini non riusciranno a concepire una lezione di biologia senza modelli AR e che Google Maps ci sembrerà un retaggio di un’epoca passata.