Scienziati hanno scoperto il primo animale che non respira

Un gruppo di scienziati ha scoperto il primo animale, per la precisione un parassita, che non ha struttura cellulare per respirare

H. salminicola è una macchia parassitaria che colpisce ed infetta pesci e vermi subacquei ed è l’unico animale conosciuto sulla Terra che non respira. Tutti gli altri animali multicellulari sulla Terra, i cui scienziati hanno avuto la possibilità di sequenziare i DNA, hanno alcuni geni respiratori. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of National Academy of Sciences, il genoma di H. salminicola no.

Un’analisi microscopica e genomica della creatura ha rivelato infatti che, a differenza di tutti gli altri animali conosciuti, essa non ha un genoma mitocondriale, la piccola ma cruciale porzione di DNA immagazzinata nei mitocondri di un animale che include geni responsabili della respirazione.

La scoperta interessante degli scienziati

Senza dubbio questa novità è una scoperta per il campo della biologia. Come molti parassiti della classe dei mixozoi,un gruppo di nuotatori semplici e microscopici lontanamente collegati alle meduse, H. salminicola potrebbe aver assomigliato molto più ai suoi antenati di gelatina ma si è gradualmente evoluto per non avere praticamente nessuno dei suoi tratti multicellulari.

“Hanno perso i loro tessuti, le loro cellule nervose, i loro muscoli, tutto”, ha detto la coautrice dello studio Dorothée Huchon, biologa evoluzionista dell’Università di Tel Aviv in Israele. “E ora scopriamo che hanno perso la capacità di respirare.”

“Questo ridimensionamento genetico probabilmente rappresenta un vantaggio per i parassiti come H. salminicola, che prosperano riproducendosi il più rapidamente e il più spesso possibile”, ha detto Huchon.

Quando viene visto spuntare dalla carne di un pesce con bolle bianche e trasudanti, H. salminicola sembra essere una serie di macchie unicellulari. Solo le spore del parassita mostrano complessità. Viste al microscopio, queste spore sembrano cellule spermatiche bluastre con due code e un paio di occhi ovali simili ad alieni.

Questi “occhi” sono in realtà cellule pungenti, ha detto Huchon, che non contengono veleno ma aiutano il parassita ad agganciarsi ad un ospite quando necessario. Queste cellule pungenti sono alcune delle uniche caratteristiche che H. salminicola non ha abbandonato nel suo viaggio di ridimensionamento evolutivo. “Si pensa sempre che gli animali siano organismi pluricellulari con molti geni che si evolvono per essere sempre più complessi”, ha affermato Huchon. “Qui vediamo un organismo che va completamente nella direzione opposta. Si sono evoluti per essere quasi unicellulari.”