Sony Xperia 1ll, ecco il nuovo top di gamma dell’azienda

C’era grande attesa al Mobile World Congress per la presentazione dell’azienda Sony, che era pronta a stupire tutti in questo inizio 2020 presentando ben quattro nuovi smartphone. L’evento non si è più svolto a causa dell’epidemia di coronavirus e quindi l’azienda ha deciso di presentarli autonomamente online sul proprio sito.

Sono ben quattro gli smartphone nuovi: Sony Xperia L4, Sony Xperia Pro (che non arriverà in Europa), Sony Xperia 10ll e Sony Xperia 1ll. Oggi analizzeremo proprio quest’ultimo.

Ecco il nuovo Sony Xperia 1ll

Questo device tra i quattro è senza dubbio il top di gamma dell’azienda, con la possibilità di sfruttare al meglio la connettività 5G. Ma non solo, è il primo al mondo a offrire il tracking brut AF/AE a 20fps, per il riconoscimento intelligente dei volti che permette migliore precisione e messa a fuoco in foto e video.

Lo smartphone ha un display da 6,5” con risoluzione 4K OLED HDR. Il comparto hardware è composto dal SoC Snapdragon 855 5G, supportato da ben 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è formato da 3 sensori posteriori da 12 megapixel più sensore 3D iToF, mentre anteriormente troviamo una fotocamera da 8 megapixel. La batteria ha una capienza di 4000 mAh con ricarica rapida e wireless, il sistema operativo presente è Android 10, è presente il jack audio da 3,5 mm ed anche la certificazione di resistenza all’acqua IP65/68.

Non si sa ancora con certezza quando arriverà sul mercato europeo ed italiano, ma Sony Xperia 1ll avrà un prezzo di listino pari a 1.199 Euro.