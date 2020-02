Il colosso di Seattle, Amazon, è molto concentrato con la nuova novità lanciata nel nostro Paese. In queste settimane, si è parlato spesso di una nuova modalità d’acquisto che poteva cambiare l’esperienza utente sulla piattaforma.

Per chi non fosse informato, attualmente è in fase di sperimentazione la possibilità di poter acquistare a rate su Amazon. Da quello che ci risulta, non tutti i prodotti potranno godere di questo beneficio, ma comunque sia stiamo parlando di una strategia molto accattivante di Amazon nei confronti dei suoi utenti. In poche parole, il colosso americano sta cercando di invogliare anche quei consumatori che non hanno mai eseguito acquisti o che ne fanno poco uso della piattaforma.

Amazon: dopo le rate mensili, ecco i prodotti di questa settimana

L’acquisto rateizzato permetterebbe ai consumatori di dividere la spesa su più rate, invece che eseguire un investimento nell’immediato e quindi in un’unica rata.

Nell’articolo odierno abbiamo messo in evidenza due prodotti: uno smartphone OUKITEL C15 PRO e un tablet YESTEL. Vediamo insieme le caratteristiche: