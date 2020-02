La casa della mela morsicata, Apple, rilascerà un nuovo modello di Apple Watch il prossimo settembre. Nonostante le notizie in merito al futuro dispositivo sembrano essere ancora molto poche, c’è chi crede che lo smartwatch subirà un netto cambio di design. Ecco come un concept immagina il nuovo gioiellino della mela morsicata.

Ebbene sì, sono passate oramai 6 generazioni di Apple Watch e Cupertino ha deciso di mantenere un design pressochè uguale per tutte le versioni uscite. Come reagirebbero gli utenti se la prossima generazione del famoso dispositivo avesse una cassa tonda invece che quadrata? Scopriamo insieme il nuovo concept di Apple Watch Series 6.

Apple Watch Series 6: sarà il design il punto di forza?

Nelle scorse ore, è comparso online un concept ritraente un Apple Watch dal design molto particolare. Parlando di design, ciò che da subito nell’occhio è la cassa circolare. Sono anni che i fan della mela morsicata aspettano un restyling di questo tipo. Sarà questo l’anno in cui Apple deciderà di accontentarli? Stando alle caratteristiche tecniche, il concept suggerisce l’introduzione della tanto chiacchierata funzione di monitoraggio del sonno e di una batteria decisamente più performante. Sarà così il nuovo smartwatch della mela morsicata?

Per quanto possa allettare l’idea di uno smartwatch con cassa circolare e design completamente differente, sembra che il colosso della mela morsicata non abbia programmi di rivoluzionare il design del suo iconico smartwatch. Ci aspettiamo, infatti, che la Series 6 mantenga pressochè lo stesso design dei suoi predecessori. Discorso diverso, invece, per le caratteristiche tecniche proposte dal concept. E’ probabile, infatti, che quest’anno Apple decida di puntare proprio su una batteria più performante e sulla tanto attesa funzione di monitoraggio del sonno. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.