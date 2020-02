Dopo un periodo di poco interesse nei confronti del suo videogioco, Epic Games, torna più sveglia che mai. Nelle scorse ore, la casa del fenomeno videoludico ha lanciato, in anticipo, il nuovo starter pack della stagione 2 di Fortnite. In questo articolo andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al particolare pacchetto.

Non è la prima volta che parliamo dello starter pack della stagione 2 di Fortnite. Qualche giorno fa, infatti, vi avevamo già accennato qualche informazione in merito al suo arrivo negli store. Nelle scorse ore, la conferma ufficiale. Il pacchetto è finalmente arrivato negli store di tutto il mondo. Ecco cosa contiene e quanto costa.

Fortnite: confermate le notizie dei dataminer sullo starter pack della stagione 2

Come al solito, i dataminer di Fortnite non sbagliano nemmeno un colpo. Lo starter pack lanciato nelle scorse ore da Epic Games risulta essere proprio quello scovato dai leaker negli scorsi giorni. Come vi avevamo già anticipato, il pacchetto contiene la skin Iris, il dorso decorativo Rondor, il piccone Ascia pop e i consueti 600 V-bucks. Il costo del pack è di 4,99 euro. Un ottimo affare per tutti i fan del noto battle royale.

Ricordiamo che, a differenza delle passate stagioni, questa volta il pacchetto è arrivato negli store prima del previsto. Salvo cambi di direzione da parte dell’azienda, questo dovrebbe rimanere nei negozi fino all’inizio della nuova stagione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.