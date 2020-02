Sony Xperia 10ll, arriva il nuovo smartphone di fascia media

L’azienda giapponese Sony era pronta a stupire tutti al MWC (cancellato causa coronavirus), annunciando grandi novità in ambito smartphone. L’azienda ha quindi deciso di presentarli direttamente online sul proprio sito.

Sono ben quattro gli smartphone nuovi: Sony Xperia L4, di bassa fascia, Sony Xperia Pro (che non arriverà in Europa), Sony Xperia 1ll, il vero top di gamma e Sony Xperia 10ll, uno smartphone di fascia media. Oggi analizzeremo proprio quest’ultimo.

Ecco lo smartphone Sony Xperia 10ll

Lo smartphone ha un display da 6” con risoluzione OLED 21:9 Full HD+ e protezione vetro Gorilla Glass 6. Le dimensioni sono di 157x69x8.2mm per un peso di 151 grammi. Il comparto hardware è composto dal SoC Snapdragon 665, supportato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Non è possibile utilizzare la connettività 5G, come l’Xperia Pro e il 1ll.

Il comparto fotografico è formato da ben tre fotocamere posteriori, rispettivamente da 12 megapixel (lente a 26 mm), 8 mp (lente a 52mm) ed 8 mp (lente a 16mm), ognuna con specifiche funzioni, ed un sensore anteriore anch’esso da 8 mp. E’ presente il jack audio da 3,5 mm, l’NFC ed il sistema operativo è Android 10. Altre caratteristiche sono la presenza della certificazione di resistenza all’acqua IP65/68 e la batteria, con una capienza di 3600 mAh, con possibilità di ricarica rapida e wireless.

Ancora non si sa quando è possibile procedere all’acquisto del Sony Xperia 10ll ed anche degli altri. Il prezzo di lancio di questo smartphone di fascia media sarà di 369 euro.