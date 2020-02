Il debutto di iOS 13.4 è sempre più vicino. Nelle scorse ore, il colosso di Cupertino, Apple, ha deciso di rilasciare una nuova beta dell’aggiornamento. Parliamo, ovviamente, della terza beta. Questa, è stata rilasciata esclusivamente per gli sviluppatori. Tuttavia, ci aspettiamo che presto venga resa disponibile anche per gli iscritti al programma gratuito di beta testing.

iOS 13.4 introduce diverse novità all’interno del sistema operativo della mela morsicata. Vi abbiamo già parlato, negli articoli precedenti, di tutta una serie di interessanti feature che presto potremo provare con mano. Le beta, periodicamente lanciate da Apple, altro non fanno che perfezionare il tutto al meglio. Andiamo a scoprire insieme cosa introduce la terza beta di iOS 13.4.

Apple: solo bugfix per la terza beta di iOS 13.4

Ebbene sì, sembra che la casa della mela morsicata non abbia introdotto nulla di nuovo con questa terza beta di iOS 13.4. Stando a quanto emerso, infatti, sembra che le uniche novità siano i bugfix e i consueti miglioramenti di stabilità. Tuttavia, può essere che ci sia qualche novità ancora non nota all’interno del sistema. In tal caso, vi aggiorneremo il prima possibile.

Come vi abbiamo già anticipato ad inizio articolo, Apple ha reso disponibile l’update solamente per gli sviluppatori. Tuttavia, molto presto questo dovrebbe arrivare anche per gli iscritti al programma pubblico di beta testing. Come al solito, non bisognerà fare altro che seguire la procedura guidata, all’interno del sito dedicato Apple, per poter provare in anteprima l’update. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.