Gli scienziati hanno scoperto un pesce vegetariano e, analizzando il suo genoma, hanno capito che potrebbe essere una nuova soluzione alimentare poiché qualsiasi sistema di allevamento sta diventando sempre meno sostenibile.

Con il peggioramento del riscaldamento globale, gli esseri umani potrebbero essere costretti a cambiare le loro abitudini alimentari per abituarsi a una nuova realtà. Un team di ricercatori ha scoperto un pesce raro che potrebbe essere la soluzione a una possibile fonte di proteine, il Cebidichthys violaceus.

Vive nelle acque profonde della costa occidentale degli Stati Uniti, ha uno stomaco acido e un intestino tenue e crasso, con un sistema digestivo simile a quello umano. Questa specie è solo tra il 5% delle 30 mila specie di pesci che sono vegetariane, mangiando solo alghe.

È stata questa particolarità, secondo Phys, ad attirare l’attenzione del team di ricercatori che ha pubblicato uno studio questa settimana sulla rivista scientifica Proceedings of the Royal Society.

La nuova carne bianca

Analizzando il genoma di questa specie, i biologi hanno cercato di capire come il pesce sia riuscito a sopravvivere attraverso una fonte di cibo con bassi livelli di lipidi, che sono essenziali per tutti gli esseri viventi.

“Come avevamo previsto, il sistema digestivo di Cebidichthys violaceus è eccellente per la decostruzione dell’amido“, ha spiegato il coautore Donovan German. “Ma abbiamo anche appreso che si è adattato per essere molto efficace nella decostruzione dei lipidi, nonostante rappresenti solo il 5% della composizione delle alghe. È un esempio convincente di ciò che chiamiamo ‘specializzazione digestiva’ nel genoma“.

I cambiamenti climatici stanno rendendo meno sostenibile l’allevamento del bestiame, motivo per cui scoprire il potenziale di questa specie ittica potrebbe offrire prospettive promettenti per il nostro cibo in futuro.

“L’uso di ingredienti alimentari a base vegetale riduce l’inquinamento e costa meno” , ha dichiarato l’autore dello studio Joseph Heras. “Tuttavia, la maggior parte dei pesci d’acquacoltura sono carnivori e non sono in grado di gestire i lipidi vegetali. Il sequenziamento di questo genoma ci ha permesso di comprendere meglio quali tipi di geni sono necessari per abbattere il materiale vegetale”, ha aggiunto.