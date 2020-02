Sembra che la casa della mela morsicata, Apple, stia ancora pensando di produrre un auto super tecnologica. Nonostante il progetto super ambizioso sia appesa ad un filo, il colosso di Cupertino continua a presentare brevetti relativi ad esso. Nelle scorse ore, l’azienda ha registrato un interssante brevetto riguardante dei sedili intelligenti. Scopriamo di che si tratta.

Si parla di un’auto della mela morsicata da oramai diversi anni. Tra conferme e smentite, sembra che il colosso di Cupertino ci stia ancora lavorando su. Andiamo a scoprire come Apple immagina i sedili delle sue autovetture.

Apple: sedili super tecnologici per le auto del futuro

Nelle scorse ore, Apple ha presentato un brevetto riguardate dei sedili super tecnologici. Nel documento, Cupertino parla dei classici sedili da auto e del fatto che questi si usurino con il tempo. L’idea di Apple è quella di introdurre un particolare meccanismo all’interno del sedile in grado di adattarsi all’utilizzo (ad esempio quando qualcuno entra in macchina). In questo modo il tessuto, o la pelle, di rivestimento non subirebbero danni. Questa ovviamente, non è l’unica tecnologia che Apple ha immaginato per i suoi sedili. Il documento parla anche di ventole di raffreddamento e di un sistema di riscaldamento.

Come al solito, trattandosi di un brevetto, non sappiamo se la casa della mela morsicata porterà a termine il progetto. Ciò che è certo è che molti dei fan della mela morsicata vorrebbero vedere un’auto firmata Apple debuttare sul mercato. Come evolverà la faccenda? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.