Il catalogo Beats sta per arricchirsi con un nuovo interessantissimo prodotto. Stiamo parlando, ovviamente, del già tanto chiacchierato modello di auricolari wireless Powerbeats4. Tracce del dispositivo sono state rinvenuti già in iOS 13.3.1. Ora, un’ulteriore conferma dell’arrivo del prodotto è arrivata dalla FCC. Scopriamo tutti i dettagli in merito al nuovo prodotto Apple.

Apple si sta dando davvero da fare con la produzione degli auricolari wireless. Dopo aver rilasciato, lo scorso novembre, un nuovo modello di AirPods Pro, ora, sta per presentare un altro richiestissimo modello di auricolari beats, i Powerbeats4. Quando arriveranno sul mercato e quali saranno le caratteristiche del prodotto?

Apple: i Powerbeats4 ricevono l’approvazione della FCC

Ebbene sì, sembra che i nuovi auricolari della mela morsicata abbiano appena ricevuto l’approvazione dalla FCC. Il prodotto viene identificato dalla FCC come Power Beats wireless. Non ci sono dubbi sul fatto che si tratti del tanto atteso nuovo modello di Powerbeats4. Ricordiamo che i nuovi auricolari wireless dovrebbero essere una versione aggiornata della generazione precedente. Il design rimarrà lo stesso, a cambiare sarà il chip interno. Si passerà, infatti, all’oramai conosciuto chip H1 presente anche sugli AirPods di ultima generazione.

Solitamente, il colosso di Cupertino lancia i suoi prodotti a distanza di pochi giorni dall’approvazione della FCC. Ciò, ci fa pensare che la casa della mela morsicata lancerà gli auricolari sul mercato molto presto. Non ci sorprenderebbe se Apple decidesse di sfruttare l’effetto sorpresa come con AirPods Pro. Il prezzo degli auricolari dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 euro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.