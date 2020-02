L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso di collaborare nuovamente con Marvel. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del possibile arrivo della Skin Deadpool all’interno di Fortnite. Nelle scorse ore, ulteriori conferme sono arrivate dai dataminer. Il costume potrebbe arrivare nel gioco prima del previsto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Oramai ci siamo abituati, sono numerosi i costumi speciali che Epic Games ha deciso di introdurre all’interno del suo noto battle royale. Dj, personaggi marvel, personaggi DC e altro hanno fatto la loro comparsa all’interno del negozio oggetti di Fortnite. Per quanto riguarda Deadpool, invece, la situazione è leggermente diversa. Ecco perchè.

Fortnite: Deadpool potrà essere sbloccato grazie al completamento di alcune sfide

I datamanier hanno passato in rassegna l’ultimo aggiornamento di Fortnite al fine di dare più informazioni possibili in merito al costume di Deadpool. Ciò che è emerso è che vi è un modello poligonale della skin ancora non rilasciato ufficialmente all’interno del gioco. Questo, ovviamente, fa pensare al fatto che presto potremmo vedere questo modello nella stanza segreta di Deadpool. Ricordiamo che Epic Games rilascerà periodicamente le sfide del costume. Al momento, però, non sappiamo quante bisognerà completarne per portarsi a casa il costume.

Ricordiamo che la skin di Deadpool è solo una delle novità che vedranno la luce a breve all’interno della mappa di Fortnite. I dataminer pensano che Epic Games riporti in gioco anche una delle armi iconiche del gioco, il missile guidato. Sarà davvero così? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.