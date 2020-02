Playstation Plus, ecco i giochi gratuiti del mese di Marzo

Sono stati ufficializzati i due nuovi giochi gratuiti da scaricare per chi è abbonato a PlayStation Plus, aggiunti nella lista dal prossimo 3 Marzo

Nel settore dei videogiochi, di anno in anno sempre più persone decide di acquistare i giochi digitalmente invece di acquistarli fisici nei vari negozi appositi. Questo ha permesso ovviamente alle varie aziende principali del settore, Microsoft e Sony, di migliorare i propri servizi sulle console Xbox e Playstation, arrivando anche a regalare due giochi gratis a chi è abbonato al servizio per giocare online.

Nello specifico, in questi giorni sono stati ufficializzati i due nuovi titoli del mese di Marzo scaricabili sulla console per chi è abbonato a PlayStation Plus. Scopriamoli assieme.

Ecco i due giochi gratuiti di PlayStation Plus

Rispetto al mese scorso, che Sony rilasciò ben 3 giochi gratuiti, questa volta si torna alla classica tabella di marcia. Essi saranno disponibile al download gratuito per chi è abbonato a partire dal 3 Marzo, con conseguente rimozione dei titoli del mese precedente.