L’azienda della mela morsicata, Apple, sembra fare scintille con i suoi smartphone. Al contrario di quello che molti analisti avevano ipotizzato, gli iPhone hanno venduto benissimo nel corso dello scorso anno. Secondo una recente ricerca di Counterpoint Research, iPhone 11 e iPhone XR sono stati gli smartphone più venduti del 2019. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Sono oramai due anni che la casa della mela morsicata decide di lanciare due linee di smartphone diversi sul mercato. Una è “premium” mentre l’altra è entry level. E’ proprio con quest’ultima che l’azienda di Cupertino sembra aver fatto colpo. Sono sempre di più, gli utenti che optano per questi iPhone. A confermarlo, il recente report di Counterpoint Research.

Apple: iPhone XR è lo smartphone più venduto del 2019

Lo smartphone più venduto del 2019, secondo la ricerca di Counterpoint Research, è iPhone XR. Ancora una volta, il dispositivo di Cupertino dimostra di avere un enorme potenziale. Nonostante sia passato più di un anno dal suo lancio ufficiale sul mercato, questo continua a registrare ottimi dati di vendita grazie al prezzo davvero competitivo e alle numerose offerte che spesso vengono proposte. E’ interessante notare come al secondo posto della classifica degli smartphone più venduti compaia un altro smartphone della mela morsicata, ovviamente, iPhone 11. Anche il successore di iPhone XR non può per nulla lamentarsi dei risultati ottenuti.

Ricordiamo che iPhone 11 risulta essere sul mercato da pochi mesi. Il fatto che sia arrivato secondo è davvero impressionante. Se le vendite procederanno a questo ritmo, potremmo vedere iPhone 11 come smartphone più venduto del 2020. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.