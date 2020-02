Il colosso della mela morsicata, Apple, ha grossi progetti per quanto riguarda la sua linea di tablet. Stando alle ultime notizie, oltre al nuovo modello di iPad Pro, Cupertino aggiornerà anche la famosa tastiera per il tablet. Questa si arricchirà di particolari feature. Un report delle scorse ore suggerisce che potrebbe essere introdotto un trackpad. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che si parla di un aggiornamento della Smart Keyboard per iPad. Ricordiamo, infatti, che la tastiera non è mai stata aggiornata. E’ ora che Cupertino dia una ventata di aria fresca al prodotto. In questo articolo andiamo a parlare di quella che potrebbe essere una delle caratteristiche della nuova Smart Keyboard.

Apple: ecco come sarà la nuova Smart Keyboard per iPad Pro

La Smart Keyboard è uno degli accessori per eccellenza di iPad. Un recente report di The Information suggerisce che l’azienda della mela morsicata introdurrà, quest’anno, un nuovo modello dotato di trackpad integrato. Sembra che quest’ultima, però, non sia l’unica novità. Non molto tempo fa, Digitimes parlò anche dell’introduzione della retroilluminazione dei tasti. In pratica, la nuova Smart Keyboard ha tutti i presupposti per diventare un vero accessorio bomba.

Ricordiamo che non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti per quanto riguarda l’aspetto estetico del prodotto. Stando al lancio, si suppone che questa vedrà la luce insieme al nuovo modello di iPad Pro. Ciò che sembra essere certo è che questa arriverà prima della fine dell’anno. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.