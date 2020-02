Il noto social network blu ha deciso di aggiornare una delle sue app più famose, Facebook Messenger. Era ora che l’azienda decidesse di dare una ritoccata all’aspetto estetico della sua nota app di messaggistica. In questo articolo andiamo a scoprire cosa cambia rispetto al passato.

La nuova versione di Facebook Messenger per iOS è già stata rilasciata dall’azienda del noto social. Questa, oltre a rendere l’interfaccia grafica decisamente più pulita, introduce modifiche sostanziali alle varie sezioni dell’app. Il risultato, dobbiamo dire, è davvero bello. Ecco quali sono le novità più importanti introdotte con la nuova versione.

Facebook Messenger: ecco cosa cambia rispetto al passato

La nuova versione di Facebook Messenger manda in pensione la sezione “scopri” a favore di un aspetto più minimal. Da ora in poi, infatti, aprendo l’app si troveranno due soli tab: “persone” e “chat”. Facebook ha cercato di fare il meglio per rendere la sua app di messaggistica più pulita possibile a livello estetico. La sezione persone ora si divide in altre due sottosezioni, “storie” e “attivi”. Una novità importante riguarda la scelta dell’azienda di dare meno importanza a bot, attività commerciali e giochi. Da ora, infatti, per trovarli bisognerà utilizzare per forza la barra di ricerca.

Il rollout della nuova versione è già stato avviato nelle scorse ore. Di conseguenza, dovreste ricevere l’aggiornamento nel giro di pochi giorni. Quale sarà il riscontro degli utenti che utilizzano l’app? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.