La Luna potrebbe non essere più sola mentre orbita attorno al nostro pianeta. Sembra infatti che a farle compagnia ci sia un nuovo satellite, una piccola mini luna grande quanto un’automobile, di cui ora abbiamo la prima immagine.

Questo nuovo satellite, denominato 2020 CD3, è stato identificato nell’ambito del progetto Catalina Sky Survey, da Kacper Wierzchos un cacciatore di asteroidi, che ieri in un suo tweet ha annunciato “la Terra ha catturato un nuovo oggetto, forse una mini luna”. La scoperta è avvenuta da parte di Wierzchos, e dei suoi colleghi, la notte del 15 febbraio.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020