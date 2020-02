Windows 10, in arrivo nuove patch cumulative opzionali

Microsoft è senza dubbio una delle aziende informatiche più importati a livello mondiale, merito soprattutto del suo software Windows, che da oltre un decennio ricopre quasi la totalità di computer e laptop presenti al mondo. Merito, soprattutto, dei continui aggiornamenti che vengono rilasciati al sistema operativo, rendendolo sempre più performante e con nuove ed esclusive funzionalità.

In merito a ciò, recentemente Microsoft ha aggiornato le ultime versioni di Windows 10 con il prossimo Patch Tuesday che è atteso fra meno di due settimane. Gli aggiornamenti sono disponibili per Windows 1909 e Windows 1903.

I nuovi aggiornamenti opzionali di Windows

Questi aggiornamenti per entrambe le versioni non sono obbligatori, bensì opzionali, scaricabili manualmente dall’utente, e non apportano nessuna nuova funzione specifica, bensì migliorano solo le prestazioni e fixano qualche piccolo bug tecnico che si è creato con gli ultimi update. Il nome di questa nuova built è 18363.693 per Windows 1903, 18362.693 per la versione 1909.

Ecco il changelog completo rilasciato da Microsoft: