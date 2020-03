Amazon risulta essere davvero imbattibile quando si parla di offerte sui dispositivi di ultima generazione. Oggi, torniamo a parlare di un’interessante promozione lanciata dal noto e-commerce su un prodotto della mela morsicata. Il protagonista, questa volta, è iPhone 11 Pro. Gli utenti potranno portarsi a casa il nuovo melafonino ad un prezzo ridotto. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Apple ha lanciato tre nuovi smartphone qualche mese fa: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e iPhone 11. Se iPhone 11 è molto spesso proposto in sconto online, lo stesso non si può dire per la gamma Pro. Nessun problema, però, per Amazon nulla è impossibile. iPhone 11 Pro 64 GB è attualmente in offerta sul noto e-commerce. Ecco in cosa consiste l’offerta.

Amazon: iPhone 11 Pro 64 GB a soli 1089 euro!

iPhone 11 Pro risulta essere uno degli smartphone più desiderati dell’anno. Come al solito, Cupertino ha fatto un ottimo lavoro sia dal punto di vista del design che delle caratteristiche. Il device monta il performante chip A13 che garantisce prestazioni davvero da urlo. Il prezzo di listino della variante base con memoria interna da 64 GB è di 1189 euro. Al momento, Amazon propone il dispositivo con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino, 1089 euro. Un vero affare per chi aveva intenzione di acquistare il melafonino in questi giorni.

Ricordiamo che il device risulta essere disponibile in 4 differenti colorazioni: verde notte, argento, grigio siderale e oro. Trattandosi di una promozione a tempo limitato, i prezzi potrebbero cambiare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare dell’offerta il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.