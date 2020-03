Diabete, qual è la differenza principale tra il tipo 1 ed il tipo 2?

Il diabete è una patologia molto diffusa al mondo, rientrante nella categoria “malattie da stile di vita”, in quanto è influenzata anche dallo stile di vita della persona, se fa attività fisica, se mangia in modo equilibrato ecc. Esso colpisce circa quattro milioni di persone nel Regno Unito, il che significa che 1 persona su 16 soffrirà di questa condizione

Il diabete è una battaglia che dura tutta la vita, causando un picco nei livelli di zucchero nel sangue e una serie di sintomi, dalla sete alla stanchezza. La condizione è preoccupante, ma può essere efficacemente gestita se la si rileva in anticipo. Esistono due tipi principali di diabete, ma qual è la differenza tra i sintomi del diabete di tipo 1 e di tipo 2?

La differenza tra i due tipi di diabete

Il diabete di tipo 1 non è causato da una dieta malsana o da cattive scelte di vita, ma piuttosto è una condizione autoimmune. Ciò significa che il tuo sistema immunitario attacca se stesso invece di proteggere il tuo corpo dalle malattie. Nello specifico, l’organismo attacca le cellule del pancreas responsabili della produzione di insulina, e ciò porta a non produrre questo ormone essenziale.

Sei ancora in grado di abbattere i carboidrati e trasformarlo in glucosio, ma non avere insulina significa che il glucosio non può entrare nelle tue cellule, causando un accumulo di glucosio nel flusso sanguigno.Se lasciato per un lungo periodo di tempo, alti livelli di glucosio nel sangue possono causare complicazioni a cuore, occhi, piedi e reni. Solo l’8% degli adulti con diabete ha il Tipo 1, quindi è molto meno comune del Tipo 2.

Nel diabete di tipo 1 e di tipo 2, il tuo corpo è quindi privo di insulina. Nel tipo 1, il corpo attacca il suo sistema immunitario, il che significa che non può produrre insulina e glucosio, quindi non può entrare nelle cellule. Il tipo 2 tende ad essere associato all’obesità e alle persone anziane e si verifica quando il corpo non produce abbastanza insulina o le cellule non reagiscono all’insulina.

Entrambi fanno sì che il glucosio rimanga intrappolato nel flusso sanguigno, invece di essere usato per produrre energia. Circa il 90% delle persone con diabete ha il tipo 2, il che lo rende nettamente il più diffuso tra i due.