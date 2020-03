Gli appassionati di UFO hanno condiviso un video di quella che ritengono essere una flotta di velivoli alieni, apparentemente sospesi in formazione nei cieli sopra il deserto dell’Arizona. Questi bizzarri filmati, che ritraggono queste insolite attività nello spazio aereo americano sono emerse online solo da pochi giorni, ma il noto teorico della cospirazione Scott Waring crede che le strane luci possano essere una piccola flotta di navicelle aliene. Waring, che ha condiviso i filmati bizzarri sul suo sito, ha dichiarato: “Si tratta di ciò che io definisco una flotta UFO“.

Potrebbe trattarsi di un’esercitazione militare, ma l’esperto di UFO Scott Waring non ha dubbi

Ha poi aggiunto: “Questa flotta di UFO è stata notata da un testimone oculare, che ci mostra nel filmato come le luci nel cielo scompaiano una per una. UFO come questi sono stati visti in tutto il mondo, dalla città di Taipei a Rapid City, così come anche nel Sud Dakota“. Tuttavia, l’autoproclamatosi esperto di UFO ammette che potrebbe esserci una spiegazione più prosaica per queste strane luci del cielo e ha dichiarato: “Dobbiamo tenere conto che esiste una stazione aerea a Yuma, in Arizona. Vorrei davvero che il testimone potesse fornirci qualche indicazione in più sulla posizione esatta dell’avvistamento“.

Tuttavia, Waring rimane convinto che la clip amatoriale, che si presume registrata il 22 gennaio 2020, sia autentica. Waring ha continuato: “Potrebbe trattarsi di un fenomeno UFO? Io ne sono convinto. Testimonianze di questo tipo, sotto forma di video o foto, esistono da molti decenni. Non riesco proprio ad immaginare che trattarsi di un’esercitazione militare; non ho mai visto i militari volare e lanciare razzi in condizioni meteorologiche così sfavorevoli. Anche il fatto che queste luci siano disposte con una forma triangolare suggerisce che non si tratti di razzi, che sono spesso lanciati l’uno dietro l’altro“.