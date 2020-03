Epic Games non si ferma nemmeno un minuto, la casa del fenomeno videoludico potrebbe presto annunciare l’arrivo di una nuova collaborazione all’interno di Fortnite. Si parla, infatti, di un concerto del rapper americano Travis Scott. A confermarlo, delle stringe all’interno dei codici di gioco. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra proprio che la casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi sia pronta per annunciare una nuova collaborazione all’interno di Fortnite. Ancora una volta, si parla di un artista musicale. Dopo Marshmello e Major Lazer, arriverà nel gioco anche il rapper Travis Scott. Ci sarà un concerto live? Ecco tutto quello che sappiamo al momento.

Fortnite: la icon series si arricchisce con la skin di Travis Scott

Nelle scorse ore, un noto dataminer di Fortnite ha scovato delle particolari stringhe all’interno dei codici di gioco dell’ultima versione di Fortnite. Le stringhe fanno chiaro riferimento ad un set di cosmetici chiamato “Travis Scott”. Il titolo del set lascia poco all’immaginazione. Sembra che Epic Games si stia preparando per l’annuncio di una nuova collaborazione all’interno del noto battle royale. Tuttavia, non sappiamo ancora come questa si svilupperà.

C’è, infatti, chi pensa che ci sarà un concerto live come successe per Marshmello e chi, invece, pensa che verranno lanciati solo i cosmetici all’interno del negozio. Con i dati che abbiamo al momento, non possiamo dire quale sarà l’epilogo della faccenda. Molto probabilmente avremo molte più informazioni dopo il rilascio del nuovo aggiornamento (che dovrebbe ricadere settimana prossima). Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.