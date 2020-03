Amazon non si smentisce mai. Dopo aver parlato, ieri, della strabiliante promozione riguardante lo smartphone premium della mela morsicata, iPhone 11 Pro, parliamo oggi della variante “base”. Ebbene sì, il super famoso ed elogiato iPhone 11 risulta essere, al momento, ad un prezzo scontato sul noto e-commerce. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Sembra proprio che questa settimana sia incentrata alle offerte sugli smartphone Apple. E’ davvero difficile trovare iPhone 11 e iPhone 11 Pro contemporaneamente in offerta. Ad oggi, Amazon offre la possibilità di acquistare entrambi i device ad un prezzo davvero speciale. In questo articolo, andiamo a scoprire i dettagli della promozione su iPhone 11.

Amazon: iPhone 11 128 GB a soli 799 euro!

iPhone 11 risulta essere il secondo smartphone più venduto del 2019 (secondo le ricerche di Counterpoint Research). Apple ha davvero fatto centro con il dispositivo. Ricordiamo che questo monta il performante chip A13 Bionic che garantisce prestazioni top. Il dispositivo viene proposto ad un listino di 889 euro per la variante intermedia con memoria interna da 128 GB. La stessa versione, viene proposta su Amazon al prezzo di 799 euro. Parliamo di uno sconto di 90 euro sul prezzo di listino. Beh che dire, un ottimo affare per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare il nuovo melafonino di Cupertino.

Al momento, sono disponibili in sconto diverse colorazioni (rosso, bianco, nero). Come al solito, trattandosi di un’offerta a tempo limitato, il prezzo potrebbe cambiare d un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.