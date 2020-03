E’ un po’ di tempo che non si parla di promozioni riguardanti il tablet professionale della mela morsicata, Apple. A distanza di qualche settimana dall’ultima offerta, Amazon ha deciso di riaccendere gli animi con il lancio di una interessantissima promozione su iPad Pro 2018 con display da 11”. Andiamo a scoprire insieme in cosa consiste.

La casa della mela morsicata non presenta un modello di iPad Pro dall’oramai lontano 2018. Siamo certi che l’azienda rilascerà una nuova variante entro la fine dell’anno. E’ anche a ragione di ciò se Amazon ha deciso di mettere in sconto l’attuale modello di iPad Pro in commercio. In questo articolo andiamo ad elencare tutti i dettagli della promozione.

Apple: iPad Pro 11” 64 GB Wi-Fi a soli 799 euro!

Apple ha deciso di rivisitare completamente il design del suo tablet con iPad Pro 2018. Questo introduce un display borderless e il tanto amato sistema di sicurezza Face ID. Il chip A12X Bionic garantisce prestazioni degne di un portatile di fascia alta. Il prezzo di listino della variante solo Wi-Fi con memoria interna da 64 GB è di 899 euro. Amazon, al momento, la propone a 799 euro. Parliamo di uno sconto di ben 100 euro. Non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di un ottimo affare.

Al momento, l’unica variante in offerta risulta essere quella grigio siderale. Come al solito, trattandosi di una promozione a tempo limitato, i prezzi potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.