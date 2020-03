DNA antico, ogni isola del Mediterraneo ha il suo modello genetico

Il Mar Mediterraneo è stato una delle principali rotte per le migrazioni marittime, nonché per i frequenti scambi ed invasioni durante la preistoria, ma la storia genetica delle isole del Mediterraneo non è ben documentata nonostante i recenti sviluppi nello studio del DNA antico.

Un team internazionale guidato da ricercatori dell’Università di Vienna, dell’Università di Harvard e dell’Università di Firenze, in Italia, sta colmando le lacune con il più grande studio finora condotto sulla storia genetica delle antiche popolazioni di Sicilia, Sardegna e Isole Baleari. Scopriamo cosa hanno rinvenuto.

Il Dna antico nelle isole del Mediterraneo

I risultati rivelano un modello complesso di immigrazione dall’Africa, dall’Asia e dall’Europa che variava in direzione e tempistica per ciascuna di queste isole. Per la Sicilia, per esempio, l’articolo riporta un nuovo lignaggio durante la mezza età del bronzo che si sovrappone cronologicamente con l’espansione della rete commerciale micenea greca.

Il caso della Sardegna è molto diverso. Nonostante i contatti e il commercio con altre popolazioni mediterranee, gli antichi sardi conservarono un profilo di origine neolitica prevalentemente locale fino alla fine dell’età del bronzo. Tuttavia, durante la seconda metà del 3° millennio a.C., grazie alle numerose migrazioni provenienti dal Nord Africa principalmente, il DNA dell’isola è cambiato notevolmente

“I nostri risultati mostrano che le migrazioni marittime dal Nord Africa sono iniziate molto prima dell’era delle civiltà marinare del Mediterraneo orientale e inoltre si sono verificate in più parti del Mediterraneo”, afferma Ron Pinhasi, co-senior autore dello studio.

“Una delle scoperte più sorprendenti riguarda l’arrivo degli antenati dalla steppa a nord del Mar Nero e del Mar Caspio in alcune delle isole del Mediterraneo. Mentre l’origine ultima di questa discendenza era l’Europa orientale, nelle isole del Mediterraneo arrivava almeno in parte dall’ovest, in particolare dall’Iberia”, afferma David Reich, co-senior autore dell’Università di Harvard.

“Questo è stato probabilmente il caso delle Isole Baleari, in cui alcuni dei primi residenti probabilmente derivavano almeno per una parte dai loro antenati da Iberia”, afferma il primo autore Daniel Fernandes, dell’Università di Vienna.