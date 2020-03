Epic Games ci ha abituato a vedere le armi più disparate all’interno della mappa di gioco di Fortnite. Con l’arrivo del capitolo 2 del gioco, molte delle armi presenti sono state spostate all’interno de magazzino. Questa scelta di Epic Games è stata a lungo criticata dagli utenti della community. Le critiche sono state così tante che sembra che l’azienda abbia deciso di adottare una diversa politica per questa nuova stagione. Ecco quale potrebbe essere la prima arma che farà ritorno all’interno del gioco.

Ebbene sì, sembra che Epic Games riprenderà ad introdurre armi all’interno del gioco. Stando a quanto riportano alcuni dataminer, sarebbe il missile guidato, la prima arma che farà ritorno all’interno della mappa di gioco. Quale sarà la reazione della community?

Fortnite: il ritorno del missile guidato non farà felici gli utenti

Nonostante il missile guidato sia un’arma iconica di Fortnite, sembra che questa non fosse apprezzata dalla maggior parte degli utenti. Nelle scorse ore, i dataminer hanno trovato un nuovo modello 3D dell’arma all’interno dei codici di gioco dell’ultima versione del gioco. Questo, non può che significare che l’arma sta per ritornare all’interno del gioco. Come la prenderanno i videogiocatori di Fortnite.

Al momento, non si hanno informazioni in merito alla possibile data di lancio dell’arma all’interno del gioco. Si suppone che Epic Games deciderà di introdurla dopo il rilascio dell’update di questa settimana. Sarà davvero così? Ricordiamo che il missile guidato sarà solo la prima di una serie di armi che faranno ritorno all’interno della mappa di gioco. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.