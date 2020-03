L’azienda della mela morsicata, Apple, farà grandi cose quest’anno per quanto riguarda iPhone. Stando a quanto riportato dalla maggior parte degli analisti, il prossimo settembre vedremo nascere ben 4 differenti modelli di iPhone nuovi. Due saranno premium e due saranno entry level. Questi, dovrebbero subire anche un netto restyling rispetto agli attuali iPhone 11. In cosa consisterà il cambiamento estetico?

Sono oramai tre anni che Cupertino ripresenta lo stesso design per iPhone. I fan, e gli utenti i generale, hanno bisogno di vedere qualcosa di nuovo. Sembra che Apple abbia finalmente deciso di proporre qualcosa di differente. Gli iPhone di quest’anno avranno un’estetica molto simile a quella di iPhone 4. Ecco come iPhone 12 viene immaginato in un realistico concept.

Apple: ecco come sarà il futuro iPhone 12

Come già anticipato, il colosso di Cupertino lancerà ben 4 nuovi modelli di iPhone il prossimo settembre. Il design dei device dovrebbe essere un ibrido tra iPhone 11 e iPhone 4. Il concept realistico pubblicato online da ConceptsiPhone sembra riprendere nei minimi dettagli quello che corrisponderà alla realtà. Il device, infatti, viene immaginato con i bordi squadrati e con un display borderless. Sul retro, si possono vedere ben 4 sensori fotografici.

Dobbiamo ammettere che questo risulta essere uno dei concept di iPhone 12 più realistici visti fino ad ora. L’unica caratteristica che ci sentiamo di mettere in dubbio riguarda la fotocamera posteriore. Ci pare alquanto improbabile, infatti, che Cupertino deciderà di aggiungere un’ulteriore fotocamera posteriore. Più che altro, gli analisti parlando del debutto di un sensore 3D. Come sarà il prossimo iPhone 12? Ulteriori informazioni a riguardo arriveranno nelle prossime settimane. Restate in attesa per aggiornamenti a riguardo.