Vorresti un sito che attiri i lettori e venda i tuoi prodotti? Utilizza questi due criteri: fascino estetico e praticità. Il miglior design di un sito web oggi include semplicità e sinteticità. In questo articolo parleremo delle componenti di un buon design e proporremo esempi di ispirazione. E alla fine riceverai un bonus: una lista di elementi per la creazione di una pagina del marchio.

5 Criteri per un Buon Design di un Sito Web

Sinteticità

Assicurati di aver eliminato le cose superflue: nei primi secondi il cliente ha bisogno di capire chi sei e cosa offri. Ogni elemento è studiato per adattarsi al target di riferimento. Questo approccio viene seguito sia dai siti di vendita che dai migliori siti di notizie. Così, su Airbnb, l’elemento principale è la barra di ricerca, e sulla BBC, sono i blocchi delle notizie quotidiane.

Praticità

Non importa quanto sia buona la tua pagina se gli utenti non possono usarla. Una struttura semplice e una navigazione con un minimo di clic sono requisiti indispensabili per una risorsa Internet moderna. Il cliente non dovrebbe cliccare su cinque link solo per conoscere il prezzo della merce, e non dovrebbe sbarazzarsi di tanti banner e pop-up prima di leggere il testo. Non dimenticare di adattare il sito ai dispositivi mobili per la comodità degli utenti.

Colore

Bastano tre o quattro colori di base: i colori principali e i colori degli accenti corrispondenti ai colori del marchio dell’azienda. Evidenzia gli elementi cliccabili: i pulsanti “Compra” o “Leggi di più”. E ricorda gli abbinamenti dei colori: il giallo è associato all’ottimismo, il bianco alla purezza e il verde alla fiducia.

Font e Grafica

Non utilizzare troppi font: i designer consigliano di utilizzarne solo due o tre. Inserisci il logo aziendale in armonia con lo schema dei colori e lo stile della pagina in un luogo visibile. Il servizio Logaster, un generatore di stile aziendale, ti sarà d’aiuto. Qui potrai creare un logo in pochi clic scegliendo un font e i colori.

Contenuto

Ricorda: gli utenti non leggono, scansionano le informazioni. Il testo deve essere breve, chiaro e utile. Come, ad esempio, sulla risorsa di un’app per le note Evernot: “Le tue note. Ordina. Semplice. ”

7 Siti con Design Ispirazionali

Ti servono idee originali per creare il miglior design personale del sito? Abbiamo raccolto per te 7 esempi.

ESPN Sports Programming

Fonte – https://www.impactbnd.com

Siamo sulla pista di “Formula 1”, sul ring di pugilato o in una gara di freestyle? Questa è proprio la pagina principale del catalogo dei programmi sportivi del canale americano ESPN.

I contenuti fotografici e video ci catapultano istantaneamente nell’atmosfera della competizione. Un billet rosso, che è associato alla pressione e alla lotta aggiunge più emozione. La pagina non è piena di testi: nel video a schermo intero in bianco e nero possiamo vedere il logo dell’azienda in caratteri bianchi, e in basso ci sono otto fotoblocchi con i nomi degli sport. Ognuno di essi conduce a una sezione con informazioni dettagliate.

Zillow

Fonte – https://www.impactbnd.com

«Finalmente sono a casa», — Vedendo una grande foto di una casa con finestre illuminate e un’accogliente terrazza, la mano stessa raggiunge la linea di ricerca della proprietà al centro dello schermo. Lo slogan suona come se qualcuno ti prendesse la mano e ti dicesse: “Ti aiuteremo a trovare una casa che ti piacerà”.

L’interfaccia è composta da elementi semplici e comprensibili per non interferire nel processo di percezione. La tavolozza blu e bianca completa l’impressione: sono i colori della purezza e della fiducia. Il logo di Zillow a forma di casa stilizzata è realizzato con gli stessi colori. La combinazione di colori è supportata dalla foto del titolo con una casa bianca contro il cielo.

Apple



Fonte – https://www.awwwards.com

Il sito web di Apple sembra portarci in uno dei negozi a marchio dell’azienda: minimalismo, spaziosità e la predominanza del bianco. La prima cosa che vediamo sono le grandi foto dei prodotti che spiccano su uno sfondo bianco: iPhone XR, Apple Watch Series 4 e altri.

Come tutti i prodotti Apple, il sito suscita una sensazione di fiducia e di controllo sulla situazione: non ci sono pop-up, testi lampeggianti o video che partono all’improvviso. Per leggere le specifiche dettagliate o per acquistare, è necessario cliccare sui pulsanti blu e passare alle sezioni appropriate. E nella parte superiore della pagina principale si trova un breve menu di categorie di prodotti e una barra di ricerca.

Crypton.trading

Fonte – https://www.awwwards.com

Hai mai parlato con un robot? Sul sito di trading di criptovalute, un bot chiamato Crypton “vive”.

Su schermo nero, Crypton invia un messaggio di saluto agli utenti e spiega chi è. Mentre si scorre, appaiono delle infografiche: il bot parla dei principi del suo lavoro con l’aiuto di un’animazione comprensibile fatta di segni e simboli. Sembra che presto vi offrirà un caffè e inizierà a parlare della sua famiglia. Come si può resistere a non interessarsi alle sfumature del trading?

Revols

Fonte – CSS Design Awards

La filosofia del marchio è espressa dal design semplice e chiaro del sito web. La foto delle cuffie è delle dimensioni dell’intero primo schermo, e il video che spiega il principio del lavoro con una breve descrizione dei vantaggi si trova subito sotto. Abbiamo la sensazione che i proprietari non ci nascondano nulla e cominciamo a fidarci del marchio.

La pagina è realizzata in colori grigi e bianchi calmanti. Tutto ciò che è collegato all’acquisto e ai vantaggi del prodotto è evidenziato in blu. Lo stile generale è supportato da un logo aziendale bianco, realizzato sotto forma di cuffie stilizzate.

Fiftythree Pencil

Fonte – SiteInspire

È presente un minimo di informazioni nella pagina principale, ma ogni elemento si rivolge al pubblico di riferimento. Le persone creative si sentono a casa loro: ecco un tavolo, una compagnia di persone con interessi simili, che disegna sull’iPad e, ovviamente, una tazza di caffè. Lo slogan completa l’impressione: “Strumenti necessari per i futuri creatori”.

Sotto la foto del titolo, ci sono due blocchi con i prodotti dell’azienda: Paper (applicazione per disegnare) e Paste (strumento per creare presentazioni). Una descrizione dettagliata si apre quando si passa a queste sezioni, in modo che l’effetto del sovraccarico non si verifichi sulla schermata principale.

Boosted

Fonte – Awwwards

Il “trucco” del sito sono illustrazioni che riflettono le dinamiche del marchio produttore di skateboard e scooter elettrici. Tutto il primo schermo è occupato dal cambio di foto e video con i prodotti dell’azienda. Si percepisce il vento che soffia tra i capelli e si corre in scooter con gli amici lungo le strade caratteristiche. Ovviamente, tutti vogliono subito cliccare sul pulsante arancione “Acquista”.

Un breve menu con una facile navigazione si trova in cima alla pagina. I vantaggi dei prodotti sono descritti in sezioni separate sotto forma di un breve testo sui grandi e luminosi fotoblocchi.

Conclusione

Riassumiamo le principali regole del design delle pagine aziendali. Queste sono: l’aspetto attraente e la praticità per gli utenti. Ricorda che minimalismo e la sinteticità sono le tendenze. Cura la navigazione facendo in modo che sia comoda, non sovraccaricare il sito di informazioni inutili e di elementi fastidiosi: pop-up o animazioni. Per non farti sfuggire nulla, abbiamo preparato per te una lista.

Lista: Come Creare un Sito Web di Design Tecnico

stabilisci il target di riferimento: da questo dipendono tutti gli elementi di design;

scegli una combinazione di colori, font ed elementi grafici;

aggiungi foto e video di alta qualità;

scrivi testi brevi e chiari;

creare una navigazione pratica;

richiami post azione;

adattalo per i dispositivi mobili.

Titolo: Come Creare un Design Migliore per il Sito Web: Consigli ed Esempi

Descrizione: Quali elementi realizzano il miglior design per un sito web personale e quali siti possono essere presi come esempio