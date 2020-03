Gli operatori telefonici virtuali stanno prendendo sempre più piede all’interno del territorio italiano. Nonostante Tim, Vodafone, ecc. stiano cercando di fronteggiarli con il lancio di offerte winback, questi continuano ad essere i più convenienti. Nelle scorse ore, uno di questi, Kena Mobile, ha lanciato una nuova interessante promozione. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che parliamo di Kena Mobile e delle sue promozioni. L’operatore virtuale di Tim è diventato famoso in poco tempo grazie alle sue offerte ricche di minuti e giga a prezzi davvero competitivi. Ad oggi, questo è uno dei più famosi sul territorio italiano. Ecco quali sono i dettagli della nuova promozione.

Kena Mobile: tanti minuti e giga a soli 7,99 euro al mese

La promozione di Kena Mobile di cui parliamo oggi altro non è che una rivisitazione di un’offerta già esistente. Questa, offre minuti e messaggi illimitati verso tutti e 50 GB da traffico dati in 4G (fino a 30 Mbps). Il prezzo mensile da sostenere di soli 7,99 euro. La promozione può essere attivata solamente da coloro che mantengono il proprio numero passando da Ho Mobile, Fastweb, Coop e Tiscali. L’attivazione e la SIM sono completamente gratuite.

Come già anticipato, la promozione risulta essere una rivisitazione della già esistente Kena Star. L’offerta può essere attivata online, via app, oppure presso tutti i centri autorizzati Kena Mobile. Al momento, l’azienda non ha comunicato una data di scadenza della promozione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.