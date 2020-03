Oppo Find X2 ed X2 Pro stanno per arrivare in commercio

E’ iniziato molto intensamente questo 2020 per il settore degli smartphone: Sony ha annunciato ben quattro device, Huawei il suo nuovo P40 Lite, Xiaomi ha in dirittura d’arrivo il Mi 10 ecc. Inoltre, anche aziende di minor calibro, come Oppo, sono pronte a mettersi in gioco. Quest’ultima, infatti, annuncerà il prossimo 6 Marzo due nuovi device, l’Oppo Find X2 e la variante Pro, ma entrambi i modelli già sono emersi su Internet con parte delle loro specifiche tecniche, il che permette di stilare le differenze principali che ci sono tra i due modelli. Scopriamoli insieme.

Arriva l’Oppo Find X2 e X2 Pro

Entrambi i modelli hanno un display OLED da 6,7” a 10bit con risoluzione QHD+ (3168×1440 pixel). Non si sa ancora con certezza se la risoluzione sarà 2K o 3K. Per quanto riguarda il comparto hardware, il SoC ad entrambi è Snapdragon 865, con la differenza che nella variante base è supportato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna, mentre nell’X2 Pro da ben 12GB di RAM e da 512GB di memoria storage.

Altre piccole differenze sono nel comparto fotografico, con l’Oppo Find X2 che ha tre sensori posteriori rispettivamente da 48 mp, 13 mp e 12 mp, mentre la versione Pro da 48 mp, 48 mp e 13 mp. In quest’ultimo è leggermente migliore anche la batteria, 4260 mAh contro 4200. Entrambi però hanno la ricarica rapida Super VOOC 2.0 a 65W ed anche la possibilità di sfruttare la connettività 5G.

Non si sa ancora nulla sul prezzo di listino dei due modelli e sulla data di commercio. Non resta che attendere la presentazione ufficiale di venerdì prossimo.