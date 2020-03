Playstation 4, ecco le novità del prossimo firmware 7.50

La Sony ha lanciato per la beta il nuovo firmware 7.50 per la PlayStation 4, che dovrebbe arrivare a tutti in breve tempo ed apporta diverse novità

Nel mondo dei videogiochi, senza dubbi la console che ha e continua ad avere maggiore fetta d’utenza è la PlayStation, dell’azienda Sony. Dagli anni 2000, infatti, si sono susseguite varie console fino ad arrivare all’attuale PlayStation 4, probabilmente la più venduta tra tutte. Il merito va dato non solo ai continui giochi in esclusiva che escono spesso, ma anche al fatto che l’azienda rilascia spesso aggiornamenti firmware per migliorare il più possibile l’esperienza dell’utente, proprio come fatto recentemente che sta testando in beta il nuovo firmware 7.50. Scopriamo insieme alcune novità che contiene.

Il nuovo firmware 7.50 su Playstation 4

Non abbiamo ancora un changelog ufficiale dell’aggiornamento, ma alcuni utenti che stanno testando la beta hanno comunicato online diverse novità.

Miglioramento del protocollo HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) che passa dall’attuale versione 2.2 a quella 2.3. Di conseguenza molti piccoli bug e problemi tecnici vengono eliminati.

(High Bandwidth Digital Content Protection) che passa dall’attuale versione 2.2 a quella 2.3. Di conseguenza molti piccoli bug e problemi tecnici vengono eliminati. Viene reso molto più preciso il test di rete che si effettua sulla connessione, che dovrebbe fornire dati più autentici alla velocità in download ed upload.

che si effettua sulla connessione, che dovrebbe fornire dati più autentici alla velocità in download ed upload. Le varie applicazioni di streaming video, come Netflix, Now tv, Prime video ecc., verranno raccolte automaticamente in un’apposita cartella, liberando più spazio sulla dashboard principale.

Queste finora sono le novità che gli utenti che stanno testando la beta hanno riscontrato. Sicuramente, man mano verranno notificate altre funzionalità varie. Non resta dunque che attendere il changelog ufficiale rilasciato da Sony o direttamente la possibilità di scaricare il nuovo firmware 7.50.