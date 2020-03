L’8 marzo sarà la giornata internazionale della donna. Cupertino, quest’anno, per l’occasione ha deciso di mettere in campo una serie di interessanti iniziative. Queste non si limiteranno all’8 marzo, ma andranno avanti fino alla fine del mese. Vi abbiamo già parlato della sfida attività di Apple Watch. In questo articolo, andremo ad elencarvi tutte le altre.

Il colosso di Cupertino farà durare la giornata internazionale della donna per un intero mese. Le iniziative proposte sono volte a mettere in primo piano i lavori di professioniste specializzate nei campi più disparati. Il programma sicuramente più interessante lanciato dall’azienda prende il nome di “Crea come lei”, un Today at Apple tutto al femminile. Scopriamo di che si tratta.

Apple: ecco come Cupertino ha deciso di omaggiare le donne

I Today at Apple “Crea come lei” avranno come protagoniste delle donne specializzate in vari ambiti. Si spazia dalla fotografia al design, dalla musica alla cinematografia. Da una parte sarà possibile creare arte, dall’altra si potrà conoscere meglio queste importanti ospiti. Saranno proposti differenti sessioni per cercare di stimolare la maggior parte degli utenti. Come già detto, queste saranno disponibili fino a fine mese. I Today at Apple, ovviamente, non saranno l’unica iniziativa volta a celebrare la giornata internazionale delle donne.

Apple TV si arricchisce di una sezione dedicata ai capolavori diretti da donne. L’app libri metterà presto in evidenza tutte le produzioni di brillanti scrittrici. Infine, anche App Store metterà in risalto, giornalmente, applicazioni prodotte interamente da donne. Beh che dire, una stupenda iniziativa che speriamo venga ripetuta anche nei prossimi anni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.