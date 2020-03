Coronavirus, annullato ufficialmente l’evento Google I/O 2020

Il coronavirus non accenna a rallentare i contagi, anzi stanno aumentando sempre più in tutta Europa, specialmente nella nostra penisola, dove sono state rinviati numerosi eventi e partite di calcio per evitare rischi di contagio. In merito a ciò, Google ha organizzato il suo più grande evento annuale, Google I/O 2020, ma ha deciso in queste ore di cancellarlo ufficialmente visto le preoccupazioni circa l’epidemia di coronavirus.

L’I/OO 2020 si doveva tenere a Mountain View, in California, dal 12 al 14 maggio. La conferenza dell’anno scorso, con discussioni del panel e un primo sguardo agli ultimi prodotti e piattaforme per sviluppatori di Google, ha attirato circa 7000 partecipanti. Ma, dopo ben 11 anni di fila che l’evento si è svolto, questa volta è stato deciso di cancellarlo, o almeno rinviarlo.

“A causa delle preoccupazioni relative al coronavirus (COVID-19) e in conformità con le indicazioni sanitarie del CDC, dell’OMS e di altre autorità sanitarie, abbiamo deciso di annullare l’evento fisico di Google I/O presso lo Shoreline Amphitheatre”, ha affermato la società in una dichiarazione sul sito dell’evento. “Nelle prossime settimane esploreremo altri modi per far evolvere l’I / O di Google per connetterci al meglio con la nostra comunità di sviluppatori”.

Cancellato il Google I/O causa coronavirus

Non è il primo caso di eventi cancellati a causa dell’epidemia. Altri eventi tecnologici che sono stati cancellati o rinviati a causa del coronavirus, tra cui la conferenza degli sviluppatori F8 di Facebook, la Game Developers Conference (GDC) e soprattutto il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona.

Lunedì scorso , Google ha annunciato anche la cancellazione della conferenza Google Cloud Next 20′, che si sarebbe tenuta a San Francisco dal 6 all’8 aprile, citando le preoccupazioni di coronavirus, e pensando di farla online. Ovviamente, chi ha acquistato il biglietto per l’I/O e per altri eventi verranno giustamente rimborsati.