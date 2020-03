L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, potrebbe presto introdurre un nuovo veicolo all’interno della mappa di gioco di Fortnite. Stiamo parlando, ovviamente, degli elicotteri. L’ultimo aggiornamento del battle royale, il 12.10, sembra contenere indizi in merito all’arrivo del veivolo all’interno del gioco. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nelle scorse ore, Epic Games ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fortnite. Questo, ha introdotto una serie di interessantissime novità. Come al solito, l’azienda del fenomeno videoludico ha aggiunto anche le sfide per le prossime due settimane. Sembra che proprio queste abbiano dato importanti informazioni in merito all’arrivo degli elicotteri nel gioco. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite: gli elicotteri daranno una svolta al gioco

In questi giorni, la quasi totalità degli utenti si è lamentata della scarsa mobilità presente all’interno della mappa di gioco di Fortnite. Sembra che Epic Games voglia risolvere questo aspetto introducendo un nuovo veicolo all’interno del gioco, gli elicotteri. Se ne parla da oramai un paio di settimane. Nelle scorse ore, il nuovo aggiornamento 12.10 sembra aver dato la conferma definitiva. I dataminer, infatti, hanno scovato nei codici di gioco dell’update, chiari riferimenti al nuovo veivolo. Questo, viene citato in diverse delle sfide che verranno rese disponibili pubblicamente nelle prossime settimane.

Trattandosi di semplici leak, non possiamo confermare al 100% che questi corrisponderanno alla realtà. Epic Games, infatti, potrebbe cambiare i suoi piani da un momento all’altro. Per informazioni più precise a riguardo bisognerà aspettare le prossime settimane. Restate in attesa per aggiornamenti.