La NASA scopre un buco nero che si allarga a 30.000 anni luce

Mentre l’astronave della NASA OSIRIS-REX stava orbitando attorno all’asteroide Bennu, uno degli strumenti a bordo è riuscito a scorgere un buco nero in modo completamente accidentale. Durante lo studio dell’asteroide, lo spettrometro a raggi X REXIS riuscì a catturare i raggi X di un buco nero di massa stellare appena divampante. Mentre il bagliore avveniva a 30 mila anni luce di distanza, il lampo in uno spazio distante era visibile appena fuori dall’arto dell’asteroide Bennu, sul bordo del campo visivo dello strumento.

REXIS è uno strumento progettato per misurare i raggi X che l’asteroide emette in risposta alla radiazione solare in arrivo. Tuttavia, il suo scopo principale è quello di preparare la prossima generazione di scienziati e ingegneri dando loro un’esperienza reale e pratica che lavorano in una missione spaziale. Ma può trovare anche buchi neri improvvisi, a quanto pare.

“Abbiamo deciso di formare gli studenti su come costruire e utilizzare strumenti spaziali”, ha affermato il professor Richard Binzel, scienziato strumentista per l’esperimento studentesco REXIS. “Si scopre che la lezione più grande è essere sempre aperti alla scoperta dell’imprevisto.”

La NASA scopre accidentalmente un buco nero

Il rilevamento del buco nero è avvenuto lo scorso autunno, l’11 novembre 2019, mentre REXIS stava cercando possibili raggi X che emanavano dalla superficie di Bennu. Invece, lo strumento ha catturato i raggi X che si irradiano da un punto fuori dal bordo dell’asteroide.“I nostri controlli iniziali non hanno mostrato alcun oggetto precedentemente catalogato in quella posizione nello spazio”, ha affermato Branden Allen, ricercatore di Harvard e supervisore dei dati REXIS.

Il bagliore che si presentò nei dati di REXIS si rivelò essere un binario a raggi X con buco nero di recente bagliore. Quest’ultimo è stato poi confermato dal telescopio giapponese MAXI e dal telescopio della NICER, entrambi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Le osservazioni di tutti e tre gli strumenti hanno un’interessante nota a margine: mentre MAXI e NICER hanno rilevato il bagliore dalla bassa orbita terrestre, REXIS, ha rilevato la stessa attività a milioni di miglia dalla Terra mentre orbitava attorno a Bennu, ed è il primo tale sfogo mai rilevato dallo spazio interplanetario .

“Rilevare questa esplosione di raggi X è un momento orgoglioso per il team REXIS. Significa che il nostro strumento sta funzionando come previsto e al livello richiesto dagli strumenti scientifici della NASA”, ha dichiarato Madeline Lambert, una studentessa laureata al MIT.