E’ un po’ di settimane che si parla del debutto della Dark Mode di WhatsApp su iOS. Dopo gli svariati test e le dovute correzioni, la casa del noto social network ha deciso di rendere disponibile, per tutti, l’aggiornamento contenente la tanto attesa funzione. Da poche ore è disponibile su App Store la versione 2.20.30 di WhatsApp. Andiamo a scoprire come funziona la nuova Dark Mode.

Anche se un po’ in ritardo rispetto agli altri, anche WhatsApp ha deciso di aggiungere il supporto per la Dark Mode. Oltre ad essere una vera e propria moda, la modalità offre anche diversi benefici. Ecco come la nota app di messaggistica ha deciso di integrare la funzione.

WhatsApp: Dark Mode completamente integrata con iOS 13

Gli utenti l’hanno chiesta a gran voce e Facebook ha finalmente deciso di accontentarli. Da ora in poi, gli utenti iOS potranno leggere i propri messaggi su WhatsApp beneficiando del famoso tema scuro. La funzione, ovviamente, va di pari passo con il sistema operativo iOS 13. Per attivarla, infatti, bisognerà semplicemente attivare la Dark Mode all’interno delle impostazioni dello smartphone. le varie interfacce dell’app hanno tutte lo sfondo nero (schermata di apertura, chat, impostazioni, ecc.). Le nuvolette dei messaggi inviati, invece, continueranno ad essere verdi.

Come potete immaginare, essendo perfettamente integrata con il nuovo sistema operativo, la funzione sarà fruibile solamente da coloro che hanno installato iOS 13 sul proprio iPhone. La Dark Mode risulta essere l’unica novità della nuova versione dell’app. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.