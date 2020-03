Il colosso della mela morsicata, Apple, ha da poche ore rilasciato la quarta beta pubblica di iOS 13.4. Oramai siamo abituati, l’azienda sta rilasciando aggiornamenti di questo tipo a cadenza quasi settimanale. Sembra proprio che Cupertino, questa volta, voglia rendere il suo sistema operativo il più affidabile possibile. Quali saranno le novità introdotte dalla nuova beta?

Ebbene sì, questa volta Apple non si è fatta attendere. La quarta beta pubblica di iOS 13.4 è arrivata dopo poche ore di distanza da quella riservata agli sviluppatori. Ancora una volta, non troviamo sostanziali novità all’interno della release. Il rilascio dell’update definitivo è molto vicino?

Apple: il debutto della versione definitiva di iOS 13.4 è imminente?

Sono molti i presupposti che fanno pensare che la versione definitiva di iOS 13.4 stia per arrivare su iPhone. Ancora una volta, il colosso di Cupertino non ha introdotto nulla di sostanziale con la nuova beta. Le uniche differenze rispetto alla versione precedente stanno nella risoluzione di alcuni bug e nel miglioramento delle performance. Pare proprio che la mela morsicata stia cercando di perfezionare al meglio l’update prima del rilascio ufficiale.

Al momento, non abbiamo informazioni ufficiali in merito al lancio della versione definitiva di iOS 13.4. Considerando quanto detto poco fa, però, ci aspettiamo che manchi davvero poco. Ricordiamo, comunque, che è possibile provare in anteprima l’update iscrivendosi al programma gratuito di beta testing all’interno del sito Apple dedicato. Come al solito, consigliamo il download su un dispositivo di utilizzo secondario. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.