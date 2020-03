La casa della mela morsicata, Apple, potrebbe presto lanciare un nuovo modello di iPad Pro. Non si parla di altro da settimane, il nuovo tablet dell’azienda avrà lo stesso design del predecessore ma presenterà la stessa tripla fotocamera di iPhone 11 Pro. Nelle scorse ore, le scorte di iPad Pro 2018 sono calate drasticamente all’interno degli Apple Store del mondo. Cosa vorrà dire?

Ebbene sì, potrebbe mancare davvero poco al debutto del nuovo iPad Pro. Sono quasi 2 anni che Cupertino non lancia un aggiornamento della gamma. E’ ora che l’azienda smuova le acque. Le scorte di iPad Pro 2018 sono molto limitate in tutti gli Apple Store del mondo. Conseguenza del Coronavirus o indizio dell’arrivo di un nuovo modello sul mercato?

Apple: il nuovo iPad Pro rimane ancora un mistero

Nonostante si sappia bene che il nuovo iPad Pro arriverà quest’anno, poco si sa, invece, in merito al mese di lancio. Il fatto che le scorte di iPad Pro siano limitate in tutto il mondo fa pensare che Cupertino si stia preparando al lancio di un nuovo modello. Tuttavia, considerando la questione Coronavirus, non abbiamo la certezza in merito all’effettivo significato del suddetto fenomeno. Ricordiamo, infatti, che a causa del virus, Cupertino sta avendo non pochi problemi con la produzione dei suoi prodotti.

Una piccola parte degli analisti sostiene che Apple lancerà un nuovo modello di iPad Pro nel corso del mese di marzo. Ciò sarebbe perfettamente in linea con il calo delle scorte verificatosi nelle scorse ore. Per la verità bisognerà aspettare ancora un po’. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.