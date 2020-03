Android, un miliardo di smartphone rischiano di essere hackerati

Molti utenti che possiedono vecchi smartphone con Android possono essere a rischio attacchi hacker o malware, in quanto non ricevono più patch di sicurezza

Più di un miliardo di telefoni e tablet Android rischiano di essere hackerati, mettendo gli utenti a rischio di potenziali attacchi informatici molto pericolosi. Questo perché due utenti su cinque con telefoni Android non ricevono più le patch di sicurezza. Ciò li mette a rischio di “furto di dati, richieste di riscatto e altri attacchi di malware”.

I telefoni Android funzionano con software creato da Google, proprio come un iPhone è alimentato dal codice Apple. Google aggiorna regolarmente i telefoni con il proprio sistema operativo, tramite patch di sicurezza, per impedire agli hacker di sfruttare i bug che si possono creare. Ma i vecchi modelli di telefoni Android smettono di ricevere questi aggiornamenti, mettendo dunque in pericolo i propri utenti.

I rischi di attacchi hacker su vecchi smartphone Android

Senza un aggiornamento fornito da una patch, un hacker può sfruttare un buco nella sicurezza del telefono e rubare dati sensibili presenti sul device. Tra i dispositivi a rischio concreto ci sono modelli di Google, LG, Motorola, Samsung e Sony, molti dei quali sono ancora disponibili all’acquisto.

Chiunque utilizzi smartphone Android rilasciati nel 2012 o in precedenza è particolarmente a rischio. “È molto preoccupante che i costosi dispositivi Android abbiano una durata così breve prima di perdere il supporto di sicurezza”, ha affermato Kate Bevan, esperto del settore. Lasciano milioni di utenti a rischio di gravi conseguenze se cadono vittime di hacker. I produttori di Google e di telefoni devono essere anticipati sugli aggiornamenti di sicurezza, con informazioni chiare su quanto dureranno e cosa dovrebbero fare i clienti quando finiscono. Il governo deve anche portare avanti la legislazione pianificata per garantire che i produttori siano molto più trasparenti sugli aggiornamenti di sicurezza per i dispositivi intelligenti e sul loro impatto sui consumatori”.