Il colosso della mela morsicata, Apple, risulta essere rinomato per l’originalità dei suoi brevetti. Nelle scorse ore, l’azienda ne ha presentato uno davvero interessante riguardante un anello smart estensibile. Sarà questo il nuovo prodotto rivoluzionario di Cupertino? Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra proprio che la casa della mela morsicata stia pensando di produrre un nuovo prodotto smart. L’anello tecnologico è già comparso più volte in brevetti dell’azienda. Il fatto che Cupertino continui a lavorarci su fa pensare che questo sia realmente intenzionato al rilascio del prodotto. Ecco di cosa parla l’ultimo brevetto rilasciato sul prodotto.

Apple: l’anello smart dell’azienda potrà estendersi a tutto il dito

Il colosso della mela morsicata pensa ad un anello smart come una sorta di sostituto di Apple Watch. Un anello smart, però, per avere senso non deve essere di dimensioni spropositate. Per unire l’utile al dilettevole, Apple, ha pensato bene di brevettare l’anello estensibile. Questo, grazie ad una particolare struttura che gli permette di estendersi anche a tutto il dito, potrebbe offrire molte più funzioni. Una maggiore superficie, infatti, significa più sensori da poter integrare. Dobbiamo dire che l’idea risulta essere davvero molto allettante.

Come al solito, però, trattandosi di un semplice brevetto, non sappiamo se la casa della mela morsicata deciderà di portare a termine il progetto. Vedremo mai debuttare sul mercato un anello smart del colosso di Cupertino? Lo scopriremo solo vivendo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.