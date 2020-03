Le Klipsch T5 True Wireless sono auricolari in-ear di alta qualità, sia per risultato finale in termini di riproduzione audio, che proprio per i materiali sfruttati nella costruzione. Il prezzo non è alla portata di tutti, circa 178 euro su Amazon, ma la resa è davvero ottima.

Dopo avervi parlato delle Klipsch T5 Neckband, eccoci a raccontarvi della versione true wireless dello stesso modello. Esteticamente ci troviamo di fronte ad un prodotto completamente in-ear realizzato in plastica dalla buonissima finitura (molto carina la scritta Kplisch con toni ramati) ed un tasto fisico che ricopre l’intera parte superiore. Il case rappresenta il piccolo fiore all’occhiello, interamente in alluminio/metallo spazzolato, richiama gli accendini zippo per il meccanismo scelto per l’apertura; le dimensioni sono tutt’altro che generose, unica pecca forse il peso finale, può dare leggermente fastidio in quanto superiore alla normalità. Avremmo sicuramente apprezzato una piccola custodia in panno per proteggere il case, il rischio è di andare a graffiarlo (se ad esempio lo posizionate in borsa), rovinando ciò che di buono ha fatto Klipsch.

Gli auricolari vengono alloggiati all’interno, si agganciano con un piccolo magnete e non rischierete di perderli; l’apertura è molto intrigante, solamente una piccola fatica nell’estrarre l’auricolare più vicino alla cerniera. Sul case troviamo la presa USB type-C per la ricarica e 3 led bianchi che indicheranno la carica complessiva.

KIipsch T5 True Wireless: caratteristiche, ergonomia e utilizzo

Le Klipsch T5 True Wireless riproducono un audio ricco, caldo e profondamente dettagliato in ogni sua forma o frequenza raggiunta, la qualità di riproduzione è davvero di altissimo livello (in linea con le Sennheiser Momentum True Wireless), i bassi non vengono offuscati o disturbano particolarmente il dettaglio del suono stesso. Siamo di fronte ad auricolari davvero ottimi, con tutti i limiti delle true wireless, non sono i migliori in assoluto, ma rientrano perfettamente nella fascia di prezzo in cui sono posizionati; i driver da 5.0mm sono comunque decisamente potenti ed in grado di raggiungere un buonissimo livello di volume.

A differenza delle Sennheiser, le T5 True Wireless integrano un pulsante fisico sulla parte superiore, tramite il quale l’utente può rispondere alle chiamate, cambiare il volume, la riproduzione audio o attivare l’assistente virtuale. La connessione al dispositivo dal quale si riproduce la musica avviene tramite il classico bluetooth 5.0 con supporto ai codec aptX (quindi no lag o ritardi nella visione dei video), nonché piena compatibilità con lo standard IPX4.

L’ergonomia è il tallone d’Achille delle Klipsch T5 True Wireless, presentano una rivoluzionaria forma ovale che, purtroppo, termina con due tubicini molto lunghi che vanno ad ostruire quasi completamente il canale uditivo ed arrecare in parte fastidio. Nell’utilizzo di tutti i giorni promettono un buon isolamento acustico (proprio perché ostruiscono il passaggio degli altri suoni), ma indossandole per lungo tempo dimostrano la loro scomodità, in quanto, almeno personalmente, le ritengo troppo invasive a causa del “collo troppo lungo”. Su ogni auricolare è stato posizionato un piccolo led di stato, mentre in confezione sono presenti 3 cuscinetti per la corretta dimensione del vostro padiglione auricolare.

La batteria è uno dei plus del modello recensito, il case include un componente da 360mAh in grado di ricaricare gli auricolari completamente 3/4 volte. Questi presentano invece 55mAh dall’ottima durata complessiva, basti pensare infatti che si raggiungono tranquillamente le 8 ore di utilizzo continuativo, una volta carichi al 100% (l’intervallo potrebbe variare in relazione al volume e ad altri fattori).

Come tutte le true wireless, anche il modello recensito permette di rispondere alle chiamate, il microfono è buono, forse inferiore alle Sennheiser, ma comunque sufficiente per interloquire tranquillamente con chi si trova all’altro capo del telefono. Se utilizzate in ambienti esterni permettono un buon isolamento, limitando i rumori ambientali.

Aspetti positivi e negativi

In conclusione le Klipsch T5 True Wireless sono un buonissimo prodotto che si posiziona perfettamente nella fascia di prezzo tra i 150 ed i 200 euro per la qualità costruttiva, audio e per la durata della batteria. Tra gli aspetti positivi annoveriamo:

Ottima durata della batteria – sono garantite anche 8 ore di utilizzo continuativo.

della batteria – sono garantite anche di utilizzo continuativo. Audio di altissimo livello – sia per la riproduzione standard che per le chiamate via bluetooth tramite lo smartphone.

di altissimo livello – sia per la riproduzione standard che per le chiamate via bluetooth tramite lo smartphone. Materiali e qualità costruttiva eccellente – dal momento in cui le prenderete tra le mani vi accorgerete di essere a contatto con un modello “premium”.

Tra i negativi, invece:

Ergonomia – sfortunatamente sono davvero troppo scomode, i tubicini sono troppo lunghi e vanno in profondità nel canale uditivo arrecando particolare fastidio per un utilizzo prolungato.

– sfortunatamente sono davvero troppo scomode, i tubicini sono troppo lunghi e vanno in profondità nel canale uditivo arrecando particolare fastidio per un utilizzo prolungato. Manca una custodia per proteggere il case – si rischia di graffiarlo.

Avviate ora la nostra videorecensione per conoscere da vicino le Klipsch T5 True Wireless ed ascoltare tutte le considerazioni.