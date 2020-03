Amazon non si smentisce mai con le promozioni riguardanti i prodotti della mela morsicata. Nelle scorse ore, il noto sito di e-commerce ha deciso di lanciare una mega offerta su uno dei prodotti Apple più desiderati degli ultimi tempi. Stiamo parlando, ovviamente, dello smartphone top di gamma dell’azienda, iPhone 11 Pro Max. Il dispositivo è attualmente ad un prezzo scontato sulla piattaforma.

iPhone 11 Pro Max è un device che non necessità di una lunga presentazione. Presentato nel corso del Keynote dello scorso settembre, rappresenta lo smartphone della mela morsicata top di gamma. Parliamo di uno dei dispositivi più potenti presenti sul mercato. Scopriamo insieme in cosa consiste la promozione di Amazon sul dispositivo.

Amazon: iPhone 11 Pro Max 64 GB con 100 euro di sconto

La versione Max di iPhone risulta essere quella più difficile da trovare in sconto. L’impresa diventa ancora più ardua se parliamo del modello di ultima generazione. iPhone 11 Pro Max monta il performante chip A13 e la tanto chiacchierata tripla fotocamera super efficiente. Il prezzo di listino dello smartphone per la versione base con memoria interna da 64 GB è di 1289 euro. Al momento, Amazon propone il dispositivo al prezzo di 1189 euro. Parliamo di uno sconto di 100 euro rispetto al prezzo di listino. Considerando il prodotto, non è per nulla poco.

Al momento, le uniche varianti disponibili a questo prezzo sono quella argento e quella verde notte. Trattandosi di una promozione a tempo limitato, i prezzi potrebbero cambiare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possible per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.