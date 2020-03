Si torna a parlare degli innovativi e fantasiosi brevetti registrati dalla casa della mela morsicata. Questa volta, il protagonista è un famoso accessorio per iPad, la Smart Keyboard. Sono settimane che si parla di un possibile aggiornamento dell’accessorio. Il brevetto presentato nelle scorse ore da Apple mostra quello che potrebbe essere il futuro della tastiera.

Gli analisti ne sono sicuri, la casa di Cupertino rilascerà un nuovo modello di Smart Keyboard per iPad nel corso di quest’anno. Nonostante ciò, sembra che l’azienda stia pensando già alle generazioni successive. Ecco cosa mostra l’ultimissimo brevetto presentato dall’azienda.

Apple: ecco l’innovativo tastiera per iPad che si collega al display

Sembra che l’azienda della mela morsicata, Apple, stia lavorando ad un particolare modello di Smart Keyboard in grado di collegarsi direttamente al display dei dispositivi. Il nuovo brevetto presentato dalla casa mostra una Smart Keyboard che non necessità di uno smart connector per funzionare. Si parla, piuttosto, di una tecnologia in grado di far funzionare l’accessorio tramite una connessione al display del dispositivo. Ciò vorrebbe dire, ovviamente, che la tastiera potrebbe funzionare non solo iPad Pro, ma con tutti i dispositivi in generale. Un progetto di questo tipo risulta essere davvero molto ambizioso.

Come con tutti i brevetti presentati, non sappiamo se l’azienda della mela morsicata deciderà di portare a termine il progetto. Ciò che sembra certo è che la casa lancerà un nuovo modello di Smart Keyboard nel corso di questo 2020. Quali saranno le caratteristiche della seconda generazione del famoso accessorio per iPad? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.