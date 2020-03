La casa di Fortnite, Epic Games, ha deciso nuovamente di stravolgere il meccanismo delle sfide all’interno del gioco. Con l’inizio della seconda stagione, infatti, le sfide settimanali vengono rimpiazzate da una serie di sfide incentrate sui personaggi del Pass Battaglia. Questa settimana, è toccata alle sfide della skin TNTina. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Non è un periodo facile per il noto battle royale di Epic Games. Dopo il lancio del nuovo capitolo del gioco, questo è stato a molto criticato per la lunga durata della prima stagione. I giocatori necessitavano di una ventata d’aria all’interno del gioco. Sembra che la nuova stagione abbia riportato l’entusiasmo di una volta. Riuscirà, il tutto, a risollevare la fama del titolo?

Fortnite: le sfide TNTina sono disponibili all’interno del gioco

Come abbiamo già anticipato, Epic Games, ha sensibilmente cambiato la meccanica delle sfide all’interno di Fortnite. Le sfide settimanali specifiche per ogni skin del Pass Battaglia serviranno a sbloccare uno stile speciale del costume in questione. In particolare, le sfide TNTina porteranno a scegliere la fazione dell’omonima skin. Si potrà scegliere, allo stesso modo di Brutus, tra spettri e ombre. Solo uno dei due stili potrà essere riscattato.

Le sfide, rese disponibili nelle scorse ore, potranno essere completate fino alla fine della stagione (30 aprile). Ricordiamo che nelle prossime settimane debutteranno anche le challenge per tutti gli altri costumi del Pass Battiglia. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.