La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha appena reso disponibili le sfide Deadpool della terza settimana. Per chi non lo sapesse, le sfide Deadpool altro non sono che una nuova trovata di Epic Games lanciata con la stagione 2 di Fortnite. Ecco i dettagli delle challenge di questa settimana.

Non è la prima volta che parliamo di Deadpool all’interno del battle royale di Epic Games. La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, per questa stagione, ha deciso di collaborare nuovamente con Marvel. E’ stato chiaro fin da subito che il noto personaggio sarebbe stato la skin segreta di questa nuova stagione di Fortnite. In questo articolo, andiamo a scoprire quelle che sono le sfide Deadpool della terza settimana.

Fortnite: ecco le sfide Deadpool della terza settimana

Siamo oramai arrivati alla terza settimana delle sfide di Deadpool all’interno di Fortnite. Anche questa volta, le sfide rilasciate da Epic Games per il costume sono due. Per completarle entrambe, ci vorranno davvero pochi minuti. La prima sfida, infatti, chiede semplicemente di cercare lo stura WC di Deadpool. Questo, si può trovare facilmente accedendo al vault della skin TNTina. La seconda sfida, invece, chiede di distruggere tre WC sparsi per la mappa di gioco. Basterà visitare qualche abitazione per poter velocemente completare la sfida.

Ancora una volta vengono proposte sfide molto semplici. Una volta completate entrambe le challenge si sbloccherà uno spray a tema Deadpool. Ricordiamo che il completamento di tutte le sfide di Deadpool porterà a sbloccare il costume del famoso personaggio all’interno del gioco. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.