Huawei P40 Lite E, ufficializzato il nuovo smartphone economico

Nell’ultimo anno varie aziende leader nel settore degli smartphone, come Huawei, hanno deciso di puntare con insistenza anche sulla fascia medio-bassa dei device, visto la grande richiesta degli utenti per cellulari di questa categoria. Huawei, pertanto, recentemente ha ufficializzato il suo nuovo Huawei P40 Lite ed anche una variante molto economica, il Huawei P40 Lite E. Scopriamo insieme la scheda tecnica di questo device.

La scheda tecnica del Huawei P40 Lite E

Lo smartphone ha un display LCD IPS da 6,39”, con foro in alto a sinistra che contiene la fotocamera anteriore. Il comparto hardware è composto dal SoC proprietario HiSilicon Kirin 710F, supportato da 4GB di RAM e da 64GB di memoria interna, ovviamente espandibile con micro Sd. Per essere un device di bassa fascia, ha un comparto tecnico da non sottovalutare, ottimo per un uso comodo e veloce senza troppe pretese.

Il comparto fotografico è composto da ben tre sensori posteriori, da 48 mp, 8 mp e 2 mp, ed uno anteriore da 8 megapixel. E’ presente l’NFC, il jack audio da 3.5 mm ed il sensore d’impronte digitali è posto sulla scocca posteriore. La batteria, infine, è da ben 4000 mAh, che assicura un’ampia durata giornaliera anche con utilizzo intenso.

Huawei P40 Lite E è attualmente in vendita solo in Polonia, con Android 9 ed EMUI 9.1, al prezzo di 699 zloty, che al cambio attuale fanno 162,57 euro. A breve, comunque, sarà reso disponibile anche sul mercato italiano.