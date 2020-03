Oggi torniamo a parlare delle interessantissime offerte di Amazon sugli auricolari della mela morsicata. Ancora una volta, i protagonisti indiscussi delle promozioni sono gli AirPods di seconda generazione. Gli iconici auricolari sono attualmente ad un prezzo super conveniente. Andiamo a scoprire i dettagli della promozione.

Gli AirPods di seconda generazione sono sul mercato da circa un anno. Questi altro non sono che una versione leggermente rivisitata degli AirPods di prima generazione. Le differenze stanno in un chip totalmente nuovo (H1) e nell’aggiunta di una variante con case di ricarica wireless. Entrambe le varianti sono attualmente in forte sconto su Amazon. Ecco le due opzioni.

Amazon: 60 euro di sconto sugli AirPods di seconda generazione

Dopo l’uscita della variante Pro, gli AirPods di seconda generazione sono stati messi in offerta più frequentemente. Tuttavia, trovare promozioni davvero convenienti sull’accessorio risulta essere ancora difficile. Ora è un ottimo momento per mettere le mani sugli iconici auricolari. Gli AirPods di seconda generazione con case di ricarica standard vengono proposti da Amazon al costo di 139 euro. Parliamo di uno sconto di 40 euro rispetto al prezzo di listino di 179 euro. Gli AirPods di seconda generazione con case di ricarica wireless, invece, vengono proposti a 169 euro. In questo caso, lo sconto è di 60 euro sul prezzo di listino di 229 euro.

Ricordiamo che si tratta di una promozione a tempo limitato. Di conseguenza, i prezzi degli auricolari potrebbero cambiare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di acquistare gli auricolari il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.