Qualche settimana fa, la casa della mela morsicata ha lanciato un particolare concorso incentrato sulla fotografia. Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di valorizzare la modalità notte dei nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Negli scorsi giorni, Apple ha finalmente scelto i sei vincitori del concorso. Numerosi gli scatti che hanno partecipato. Scopriamo cosa si poteranno a casa i fortunati vincitori.

Una delle caratteristiche più elogiate dei nuovi smartphone della mela morsicata è la fotocamera. Sia iPhone 11 che iPhone 11 Pro, infatti, montano una fotocamera all’avanguardia. Per la prima volta, Cupertino ha deciso di lanciare una modalità incentrata sugli scatti in condizioni di scarsa luminosità. Il concorso lanciato dall’azienda altro non è che un modo per far conoscere le potenzialità di questa nuova funzione. Ecco quello che ne è uscito fuori.

Apple: ecco chi sono i vincitori del concorso sulla modalità notte

Dopo un’accurata selezione delle fotografie, la giuria di Apple, ha deciso di premiare 6 artisti. Secondo la casa della mela morsicata, gli scatti hanno colto al meglio il senso del concorso. Dobbiamo ammettere, infatti, che i risultati ottenuti dai sei fortunati sono davvero impressionanti. Sono stati scelti scenari davvero differenti tra loro. Qui di seguito andiamo ad elencare i nomi dei 6 vincitori: Ruben P. Bescos, Rustam Shagimordanov, Yu “Eric” Zhang, Mitsun Soni, Andrei Manuilov e Konstantin Chalabov.

La casa della mela morsicata utilizzerà i 6 scatti sui suoi profili social e sul sito ufficiale. Inoltre, potrà introdurli anche all’interno di particolari spot pubblicitari. Ai sei artisti verrà riconosciuto, ovviamente, un compenso per la licenza. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.