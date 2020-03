Ecco gli integratori più utili per aumentare la longevità

Dall’inizio del secolo, i progressi nel campo della longevità sono stati notevoli. Ricercatori come il Dr. David Sinclair, il Dr. Rhonda Patrick, il Dr. Eric Verdin e altri hanno dato grande importanza alle ricerche in questo settore. Insieme alla ricerca su semplici interventi sullo stile di vita come il sonno, l’esercizio fisico e l’uso della sauna, alcuni elementi nutrizionali specifici, in particolare alcuni noti come “NAD+ booster”, vengono esaminati e ora venduti commercialmente come integratori, un trattamento potenzialmente efficace per combattere l’invecchiamento.

I booster NAD +, come la nicotinamide riboside (NR) e la nicotinamide mononucleotide (NMN), nonché il composto resveratrolo, prodotto nelle piante, in particolare l’uva rossa, possono ora essere acquistati appunto in forma di integratore in commercio.

I 3 integratori migliori contro l’invecchiamento

Riboside alla nicotinamide

Di tutti i booster NAD+, il riboside nicotinammide (NR) è stato il più ampiamente studiato, principalmente negli animali. In uno studio, i topi a cui è stata somministrata una dieta ricca di zuccheri e grassi allo scopo di creare rapidamente obesità, hanno guadagnato meno grasso corporeo e hanno dimostrato una maggiore sensibilità all’insulina durante l’assunzione orale di una dose di NR. Infine, i benefici per il cervello derivanti dall’integrazione di NR sono stati confermati anche nei roditori, tra cui neurogenesi, plasticità sinaptica e riduzione dell’accumulo di beta-amiloide nel cervello, che è un forte indicatore del rischio di Alzheimer.

Mononucleotide della nicotinammide

Sebbene non sia stato studiato in modo approfondito come NR, la nicotinamide mononucleotide (NMN) ha anche dimostrato di ridurre alcuni effetti prodotti dall’invecchiamento. In studi separati su topo, si è scoperto che le iniezioni di 500 mg per chilo di peso corporeo hanno effetti benefici nel contrastare i sintomi dell’obesità, in particolare nel miglioramento della sensibilità all’insulina e dei livelli di NAD + nel fegato e nei muscoli, e anche diversi marker di malattie cardiovascolari correlate alla disfunzione del cuore.

Resveratrolo

Ill resveratrolo sta iniziando solo recentemente ad essere esplorato come un potenziale composto di longevità. Esiste nei semi, nei frutti, nelle pelli, nelle foglie, negli steli e in altre parti di una varietà di piante, e viene creato durante i periodi di stress sulla pianta. Ecco perché il vino rosso ha effetti salutari o antiossidanti sul corpo. Durante il processo di vinificazione, le parti stressate dell’uva conferiscono il resveratrolo alla bevanda, tuttavia si tratta di quantità probabilmente trascurabili.