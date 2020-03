In attesa del nuovo Android 11 in arrivo ad agosto, Google ha aggiornato il suo sistema operativo con una nuova interessante funzione già fruibile sui nostri smartphone Android. La compagnia di Mountain View ha infatti annunciato che l’Assistente Google ora leggerà per noi articoli e pagine web.

Si tratta di una funzione non comodissima se magari siamo in un luogo pubblico, tuttavia potrebbe agevolare chi ha problemi di vista o difficoltà nella lettura.

Per attivare questa nuova funzione basta attivare l’Assistente Google con il classico comando vocale “Hey Google” seguito da “leggilo” o “leggi questa pagina” e il nostro assistente virtuale leggerà la pagina del caso per noi.

Google ci ha sempre abituati con un’intelligenza eccelsa nei suoi software, e la nuova funzione non farà eccezione; durante la lettura non solo la pagina web scorrerà in automatico, ma il sistema evidenzierà per noi le parole per agevolare la lettura in tempo reale.

Intonazione, voce e velocità: l’Assistente Google leggerà per noi a seconda delle nostre esigenze

Il nostro Assistente Google potrà essere adattato a seconda delle nostre esigenze grazie ad una vasta gamma di impostazioni messe a disposizione. Gli utenti potranno cambiare la velocità di lettura e scegliere tra diversi tipi di voce. L’Assistente leggerà in maniera naturale e userà la stessa intonazione e ritmo che userebbe una persona umana per leggere un testo.

Il nuovo Assistente sarà in grado di leggere in 42 lingue differenti e in caso di lingue straniere il testo verrà automaticamente tradotto e letto nella nostra lingua natale. La funzione di lettura automatica sarà compatibile con praticamente qualsiasi sito senza particolari impostazioni.

Google ha lanciato l’aggiornamento Android già la scorsa settimana, questo significa che la funzione è già fruibile da ora.